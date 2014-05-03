Сделать попап

На сайте http://sochimediastar.ru/ нужно изменить главную страницу. Вместо то, что сейчас, поставить вот эту http://fh7938qt.bget.ru/ (прошу не обращать внимания на дизайн). !ВНИМАНИЕ! Над сайтом работали три программиста и ни один не захотел делать домашнюю страницу, аргументируя тем, ...