Исправить слайдер фото

Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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Есть под основным фото слайдер миниатюр дополнительных фото

http://demet.com.ua/ru/online-marketing/elektroinstrument-sparky/nasadka-nozhnitsy-na-drel-sparky-np-1-8-detail.html

При прокрутке на последнее фото справа или слева стрелка слайдера должна становиться светлее таким образом указывая, что дальше фото заканчиваются, чтобы пользователь зря не щелкал

10 лет назад
toolsukr
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
social_cap
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Назар сделал все по заданию, по приемлемой цене и предложил даже больше, чем требовалось, улучшив слайдер! Ответственный исполнитель, рекомендую!
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, быстрые и понятные ответы на возникшие вопросы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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