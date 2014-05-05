Исправить слайдер фото

Сделать почтовую форму дистанционного обучения Макет находится по адресу: lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109 или в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)" С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ...
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Есть под основным фото слайдер миниатюр дополнительных фото
http://demet.com.ua/ru/online-marketing/elektroinstrument-sparky/nasadka-nozhnitsy-na-drel-sparky-np-1-8-detail.html
При прокрутке на последнее фото справа или слева стрелка слайдера должна становиться светлее таким образом указывая, что дальше фото заканчиваются, чтобы пользователь зря не щелкал
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