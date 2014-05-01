Чистка сайта

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки143 просмотра
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необходимо прочистить сайт Www.ooobuk.ru - не заходит с мобильных устройств.

Так же возьму на дальнейшую работу, по данной сфере

10 лет назад
fenux
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
scoret
Никита 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно, дал советы, продолжаю работу.
Адекватный заказчик. Рекомендую.