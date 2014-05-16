Удаление вируса и установка защиты

Веб-программированиеЗавершен3 заявки155 просмотров
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Есть простенький сайт на DLE. На него вкачали стандартный мобильный вирус, который при заходе с мобильного устройства кидает на загрузку какой-то дряни. Требуется устранить этот вирус, найти, дыру через которую он был занесён, и залатать эту дыру.

10 лет назад
zabstudio
Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Этот сайт мне несколько раз взламывали. Павел помог найти и устранить все уязвимости. После того, как прошло некоторое время, пишу уверенный отзыв, что после его работы у меня сайт надёжно защищён и вирусов больше нет. Спасибо большое. Рекомендую с ним работать!
Было приятно работать с Алексеем, спасибо за интересную задачу, своевременную оплату. Буду рад помочь в дальнейшем.
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