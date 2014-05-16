Удаление вируса и установка защиты

Этот сайт мне несколько раз взламывали. Павел помог найти и устранить все уязвимости. После того, как прошло некоторое время, пишу уверенный отзыв, что после его работы у меня сайт надёжно защищён и вирусов больше нет. Спасибо большое. Рекомендую с ним работать!