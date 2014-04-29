Доработки сайта на joomla 2.5

Требуется доработать JavaScript код для корректной работы в основных браузерах. Так же проект нуждается в дополнительных доработках связанных с JavaScript+jQuery. Детали в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки на сайте http://416307.oleggrup.web.hosting-test.net/
1. Сделать подсветку и выделении при наведение на ссылки и список объектов
при переходе в объект со слайдов на главной и самих объектов нужно чтобы подсвечивалось меню в котором объект находится как тут: http://awesomescreenshot.com/0632q1e4b6
или сделать так чтобы можно было в админке указать к какому меню объект относится чтобы отображалось на фронтальной части сайта, тоже самое нужно сделать с картой http://416307.oleggrup.web.hosting-test.net/karta-novobudov когда пользователь нажимает "детальніше" чтобы он видел в какую категорию он попал
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2. в самом объекте недвижимости нужно сделать чтобы при открытии фото не было мертвой зоны (когда наводишь мишкой на картинку по середине и кликаешь ничего не происходит)http://awesomescreenshot.com/0432q1g05d
также привязать главное фото недвижимости к другим (при открытии главного фото не взя перейти на просмотр других )
http://416307.oleggrup.web.hosting-test.net/nashi-ob-ekti/25-budinok-po-vul-molodizhna-52.html
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3. При просмотре фоток на объектах недвижимости смартфоном не переключается фотка нужно поправить чтобы переключалась как тут хотя бы: http://yarkovytsya.com.ua/90-obekty/238-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.html
Уменьшить миниатюры по 66px http://awesomescreenshot.com/03c2q20vdd
соответственно сузив поле предварительного просмотра
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4. Поменять местами описание объекта с миниатюрами картинок : http://awesomescreenshot.com/0452q7yx18
5. Карту в объектах сделать кнопкой Ajax как тут поиск чтобы карта всплывала при нажатие кнопки " Розташування об'єкту"
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Оплата за каждый пункт отдельно или по факту сделанной работы.
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