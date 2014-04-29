Обработка файла сохранения Civilization 5 на PHP

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Есть файл сохранения (для примера, один прикреплен), который в неизвестном формате (возможно какой-то бинарный формат, неизвестно), необходимо его обработать и все данные из него представить в понятно виде (в массивы/переменные), средством PHP5.

В начале этого файла, если открыть просто блокнотом, есть часть открытых данных, но те, что далее, в виде кракозябр, содержат все самое важное и их так же необходимо иметь в выходных данных.

PHP
10 лет назад
GFoxDev
Рыбак 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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