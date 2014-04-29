Доработки по сайту

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка115 просмотров
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Необходимо внести изменения, переписать скрипты под данный сайт, небольшой редизайн, CMS рукописная

10 лет назад
jorgiyng
Игорь 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$250
7 дней
Все вовремя, доводили до последних правок, все хорошо, работаем дальше !
Игорь в качестве заказчика как всегда безупречен! Спасибо Вам за очередной интересный проект, продолжаем сотрудничество.
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