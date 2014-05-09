Js-слайдер

Сайт - http://412961.oleggrup.web.hosting-test.net/ 1. добавить возможность отображения в горизонтальном меню – четырех уровненного меню категорий отображение его должно быть как тут http://bomba.if.ua/ только на 4 уровня 2. Боковое меню должно работать как тут только на четыре уровня ...
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Программирование слайдера, состоящего из неопределенного числа изображений.
Слайдер скроллится при наведении мыши в сторону.
Каждая картинка - ссылка, ведущая на какую-то страницу.
Управление содержанием слайдера должно осуществляться через
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