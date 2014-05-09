Js-слайдер

Веб-программированиеЗавершен10 заявок184 просмотра
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Программирование слайдера, состоящего из неопределенного числа изображений.

Слайдер скроллится при наведении мыши в сторону.

Каждая картинка - ссылка, ведущая на какую-то страницу.

Управление содержанием слайдера должно осуществляться через

  • 10 лет назад
    efriend1984
    Иван 
    38 летРоссия
    14 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    Выбранный исполнитель
    webmaster999000
    Хорен 
    31 годАрмения
    10 лет в сервисе
    Был
    8 лет назад
    6 отзывов(-1)
    10 лет назад
    $15
    1 день
    Сделал скрипт качественно и в срок. Помог настроить на сайте. Рекомендую
    Отличный заказчик! Сотрудничеством очень доволен! Точное и понятное задание, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!!!