Обновление Joomla

Требуется написать простое приложения для Вконтакте и Фейсбука. Приложение должно предлагать пользователю лайкнуть страницу в той или иной соцсети и проверять, лайкнули ли. Полный аналог функциональности http://www.kercher.ru/take-discount.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Емеется несколько кривых сайтов на Joomla:
Требуется их обновить до актуальных версий.
Цена/сроки?
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