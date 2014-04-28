Обновление Joomla

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок142 просмотра
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Емеется несколько кривых сайтов на Joomla:

eco-gorod.ru

intex53.ru

nov-business.ru

беоресурс.рф

Требуется их обновить до актуальных версий.

Цена/сроки?

Joomla
10 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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