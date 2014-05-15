Простое приложение для VK и FB

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки215 просмотров
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Требуется написать простое приложения для Вконтакте и Фейсбука. Приложение должно предлагать пользователю лайкнуть страницу в той или иной соцсети и проверять, лайкнули ли. Полный аналог функциональности http://www.kercher.ru/take-discount.html

10 лет назад
swmid
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$50
4 дня
Большое спасибо, все было выполнено быстро и полностью в соответствии с заданием!
Большое спасибо, приятно сотрудничать. Чёткое ТЗ, быстрая оплата.
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