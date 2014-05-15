Простое приложение для VK и FB

Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения" Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru Необходимо расширить поиск по сайту Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню" Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать простое приложения для Вконтакте и Фейсбука. Приложение должно предлагать пользователю лайкнуть страницу в той или иной соцсети и проверять, лайкнули ли. Полный аналог функциональности http://www.kercher.ru/take-discount.html
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