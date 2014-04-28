Поиск на сайте

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Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения"

Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru

Необходимо расширить поиск по сайту

Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню"

Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде последовательности ссылок

Например:

Поисковое слово "Информатика"

Результат поиска:

Виртуальная школа... Средняя школа... Учебные предметы... Информатика

С переходом из любого слова последовательности к странице по ссылке (при нажатии на ссылку "Учебные предметы" соответственно переход по ссылке ведёт к открытию страницы "Учебные предметы")

8 лет назад
vsnc_ecpsph
52 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад