Поиск на сайте

Необходима реализация js приложения, которое будет встраиваться на сайт и определять устройство. В случае, если устройство мобильное, необходимо выполнить следующий алгоритм: 1. Загрузить html код страницы в переменную. 2. Распарсить страницу. 3. Выгрузить необходимую часть ...
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Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения"
Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru
Необходимо расширить поиск по сайту
Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню"
Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде последовательности ссылок
Например:
Поисковое слово "Информатика"
Результат поиска:
Виртуальная школа... Средняя школа... Учебные предметы... Информатика
С переходом из любого слова последовательности к странице по ссылке (при нажатии на ссылку "Учебные предметы" соответственно переход по ссылке ведёт к открытию страницы "Учебные предметы")
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