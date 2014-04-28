Навести порядок в js и расширить функционал

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок139 просмотров
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Есть сайт с небольшим количеством js (jQuery). Нужно навести в нём порядок, максимально объединить, вынести из тела страницы в файлы.

Плюс, нужно немного доработать функционал части js (добавить выбор нескольких и дополнительные варианты расчёта в калькулятор).

В данный момент всё работает как надо. Именно добавление небольшого куска функционала и небольшая оптимизация кода.

Работы ориентировочно на день, сумма ориентировочно 50$ (вмз)

10 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$35
2 дня
Полностью доволен работой и скоростью выполнения - все 10 баллов! При том, что была масса моментов, которые приходилось обсуждать по ходу дела, и можно было забуксовать ни раз. Настоятельно рекомендую работать с Максимом.
Сотрудничеством доволен. Понятное тз, оплата моментальная.