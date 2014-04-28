Навести порядок в js и расширить функционал

Есть сайт с небольшим количеством js (jQuery). Нужно навести в нём порядок, максимально объединить, вынести из тела страницы в файлы.

Плюс, нужно немного доработать функционал части js (добавить выбор нескольких и дополнительные варианты расчёта в калькулятор).

В данный момент всё работает как надо. Именно добавление небольшого куска функционала и небольшая оптимизация кода.

Работы ориентировочно на день, сумма ориентировочно 50$ (вмз)