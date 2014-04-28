Исправить работу магазина на VAM-Shop

Необходима реализация js приложения, которое будет встраиваться на сайт и определять устройство. В случае, если устройство мобильное, необходимо выполнить следующий алгоритм: 1. Загрузить html код страницы в переменную. 2. Распарсить страницу. 3. Выгрузить необходимую часть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин на VAM-Shop не выводятся заказы в админке, в БД заказ пишется просто перестал выводится в админке, при изменение данных старых заказов изменения в админке отображаться, новые нет. Надо исправить вывод.
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