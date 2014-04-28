Установить сайт на joomla 3

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки148 просмотров
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необходимо решить проблемы при установке сайта на joomla 3.

Суть проблемы: "Your host needs to use PHP 5.3.1 or higher to run this version of Joomla!"

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Joomla
10 лет назад
Aquaterix
Василий 
57 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Southerner
Владислав 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
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