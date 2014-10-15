Сделать мобильную версию сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать мобильную версию существующего сайта.

В мобильной версии сайта будут только сигареты. Из функционала - каталог сигарет, корзина упрощенная, может пара текстовых страниц. Сайт на джумле.

От вас - ссылки на мобильные версии сайтов, которые вы сделали, сроки и бюджет.

Нужна именно мобильная версия сайта, а не приложение. И базы должны быть обязательно связаны.

10 лет назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$70
1 день
Работа была сделана хорошо и в срок. Рекомендую.
Все прошло отлично. +
  • Похожие заказы

  • Поиск на сайте

    $10

    Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения" Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru Необходимо расширить поиск по сайту Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню" Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автоматизация торговли одеждой

    Предприятие занимается торовлей одежды. Необходимо внедрить автоматизацию. Какое оборудование и ПО удобнее всего и какие у них возможности? Полностью описать как всё будет выглядеть в конечном итоге. Сейчас товар приезжает на склад, распаковывается из мешков. Ставятся ценники, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Навести порядок в js и расширить функционал

    $50

    Есть сайт с небольшим количеством js (jQuery). Нужно навести в нём порядок, максимально объединить, вынести из тела страницы в файлы. Плюс, нужно немного доработать функционал части js (добавить выбор нескольких и дополнительные варианты расчёта в калькулятор). В ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить работу магазина на VAM-Shop

    Магазин на VAM-Shop не выводятся заказы в админке, в БД заказ пишется просто перестал выводится в админке, при изменение данных старых заказов изменения в админке отображаться, новые нет. Надо исправить вывод.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ворота и двери

    $50

    Требуестя дальнейшая доработка сайта http://dveryivorota.ru 1. Нужен сео-модуль. Чтобы управлять title, description, keywords, Н1-Н6 2. правильный robots.txt (я не знаю, что конкретно надо закрыть от поисковиков в вордпресс) 3. хлебные крошки и карта сайта 4. вставить код яндекс ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад