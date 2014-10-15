Сделать мобильную версию сайта

Необходимо сделать мобильную версию существующего сайта.

В мобильной версии сайта будут только сигареты. Из функционала - каталог сигарет, корзина упрощенная, может пара текстовых страниц. Сайт на джумле.

От вас - ссылки на мобильные версии сайтов, которые вы сделали, сроки и бюджет.

Нужна именно мобильная версия сайта, а не приложение. И базы должны быть обязательно связаны.