Автоматизация торговли одеждой

Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения" Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru Необходимо расширить поиск по сайту Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню" Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предприятие занимается торовлей одежды. Необходимо внедрить автоматизацию.
Какое оборудование и ПО удобнее всего и какие у них возможности? Полностью описать как всё будет выглядеть в конечном итоге.
Сейчас товар приезжает на склад, распаковывается из мешков. Ставятся ценники, товар сортируется по магазинам, упаковывается в мешки и отправляется с написанной от руки накладной. Часть отправляется на хранение. Надо, чтобы всё заносилось в базу данных с названиями. Как быть с названиями? Всё время приходит разный товар с разными ценами. Так же надо чтобы ценники (наклейки) были с штрих кодами (сейчас просто цена). Надо чтобы накладные набирались на компьютере и распечатывались на принтере. Кроме накладных так же нужна распечатка списка мешков/коробок, например:
маг1 - 10 коробок
маг2 - 6 мешков
маг3 - 2 мешка, 7 коробок
Затем товар приходит магазины и продаётся. Нужно установить сканеры штрих кодов и использовать их. Так же надо иметь возможность видеть что есть в остатке магазина, легко находить неликвид.
Каким образом проводится ревизия в магазине (Сейчас просто делается список кол-воХцена и суммируется)
Деньги перевозят водители, как предотвратить вскрытие ими пакетов с деньгами, при этом они не должны пересчитывать когда берут посылки.
В посылки вставляется отчёт (прикрепляю файл-бланок), как лучше его формлять?
Как вести (упрощённо) общую бухгалтерию (как контролировать бухгалтера)
Как контролировать работу и расходы администратора по всем магазинам?
Как менять цену товара при уценке?
и многие другие вопросы
Вобщем вы поняли, нужно пошаговое руководство как наладить торговлю, при необходимости нужные работники будут наняты (бухгалтер, программист и т.п.)
Конечно правильнее просто найти фирму по автоматизации и заказать всё ей. Но сначала требуется хоть немного ознакомиться с теорией.
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