Автоматизация торговли одеждой

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Предприятие занимается торовлей одежды. Необходимо внедрить автоматизацию.

Какое оборудование и ПО удобнее всего и какие у них возможности? Полностью описать как всё будет выглядеть в конечном итоге.

Сейчас товар приезжает на склад, распаковывается из мешков. Ставятся ценники, товар сортируется по магазинам, упаковывается в мешки и отправляется с написанной от руки накладной. Часть отправляется на хранение. Надо, чтобы всё заносилось в базу данных с названиями. Как быть с названиями? Всё время приходит разный товар с разными ценами. Так же надо чтобы ценники (наклейки) были с штрих кодами (сейчас просто цена). Надо чтобы накладные набирались на компьютере и распечатывались на принтере. Кроме накладных так же нужна распечатка списка мешков/коробок, например:

маг1 - 10 коробок

маг2 - 6 мешков

маг3 - 2 мешка, 7 коробок

Затем товар приходит магазины и продаётся. Нужно установить сканеры штрих кодов и использовать их. Так же надо иметь возможность видеть что есть в остатке магазина, легко находить неликвид.

Каким образом проводится ревизия в магазине (Сейчас просто делается список кол-воХцена и суммируется)

Деньги перевозят водители, как предотвратить вскрытие ими пакетов с деньгами, при этом они не должны пересчитывать когда берут посылки.

В посылки вставляется отчёт (прикрепляю файл-бланок), как лучше его формлять?

Как вести (упрощённо) общую бухгалтерию (как контролировать бухгалтера)

Как контролировать работу и расходы администратора по всем магазинам?

Как менять цену товара при уценке?

и многие другие вопросы

Вобщем вы поняли, нужно пошаговое руководство как наладить торговлю, при необходимости нужные работники будут наняты (бухгалтер, программист и т.п.)

Конечно правильнее просто найти фирму по автоматизации и заказать всё ей. Но сначала требуется хоть немного ознакомиться с теорией.

10 лет назад
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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