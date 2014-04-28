Доработка процесса оформления заказа

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Нужно доработать процесс оформления заказ

Суть задачи см. http://yadi.sk/d/jeg5tJjPNFH7D

ЦМС самописная, править нужно скрипты

Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок доработки

10 лет назад
Adell77
Ирина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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