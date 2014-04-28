Доработка процесса оформления заказа

Предприятие занимается торовлей одежды. Необходимо внедрить автоматизацию. Какое оборудование и ПО удобнее всего и какие у них возможности? Полностью описать как всё будет выглядеть в конечном итоге. Сейчас товар приезжает на склад, распаковывается из мешков. Ставятся ценники, ...