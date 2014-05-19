Натянуть дизайн (вёрстка и дизайн)

Ищу программиста для установки движка OpenCart (возможно другое на подобие по функциональности) на уже готовый макет (верстка+дизайн).

Цена — договорная.

В личку не ломится, рассматриваются кандидаты исключительно с хорошим портфолио и хорошими отзывами.