Натянуть дизайн (вёрстка и дизайн)

Веб-программированиеЗавершен9 заявок189 просмотров
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Ищу программиста для установки движка OpenCart (возможно другое на подобие по функциональности) на уже готовый макет (верстка+дизайн).

Цена — договорная.

В личку не ломится, рассматриваются кандидаты исключительно с хорошим портфолио и хорошими отзывами.

10 лет назад
Pyaterkin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Neo
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$750
13 дней
Александр работу выполнил в полном объёме. Работает быстро и качественно. Коммуникабельный и серьёзный человек. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничеством доволен! Просто общаться и договариваться. Рекомендую.
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