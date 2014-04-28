Сайт dashboard

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Описание

1. выгружаем файл из 1С (выгрузку делаю я)

2. загружаем данные на сайт

3. показываем данные пользователю

4. пользователь вносит свои данные

5. выгружаем файл в 1с

за основу надо взять лучше типовую ЦМС. 15000 количество пользователей

обмен 1-2 раза в сутки

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10 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
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