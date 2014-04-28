Сайт dashboard

Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения" Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru Необходимо расширить поиск по сайту Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню" Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание
1. выгружаем файл из 1С (выгрузку делаю я)
2. загружаем данные на сайт
3. показываем данные пользователю
4. пользователь вносит свои данные
5. выгружаем файл в 1с
за основу надо взять лучше типовую ЦМС. 15000 количество пользователей
обмен 1-2 раза в сутки
сообщите вашу цену и сроки
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