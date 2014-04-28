Приложение на MVC

добрый день. Требуется Прикрутить с помощью api. Сервис почтовых рассылок к Drupal 6 (сервис гетреспонс) апи сервиса http://dev.getresponse.com/ Если вы раньше работали с майлчимпом, юнисендером или другим сервисом рассылок. То вы точно справитесь. У сервиса есть какой то модуль. но ...