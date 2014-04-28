Приложение на MVC

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Необходимо мини приложение на ASP.Net MVC. По моим расчётам по времени это займёт не больше дня.

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10 лет назад
waternik
Никита 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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