Создание сайта на основе шаблона

Уважаемые коллеги. Задача следующая: необходимо разместить сайт на шаблоне WordPress

http://themeforest.net/item/durus-multipurpose-wordpress-theme/full_screen_preview/7249769

сайт из 6 страниц в формате шаблона с возможными незначительными правками + размещение на хостинге. все материалы будут предоставлены.

Сообщите, пожалуйста, сроки исполнения и стоимость работы в рублях.

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