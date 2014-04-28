Создать Штрих код и вклеить на готовый PDF

Доброго время суток господа программисты,

далее описанная задача нуждается в знаниях PHP или Python и создания точнее обработки PDF файлов с штрих кодами (Баркод). Подробней:

Глазами пользователя:

1. Есть готовый PDF Файл с данными, его надо дополнить штрих кодом и добавить пару строчек!

2. Заливаем этот PDF Файл и указываем данные в поля

3. На основе введенных данных генерируется Штрих Код (Бар-код, Тип кода: Code 25 Interleaved) и лепится на залитый документ. Указанные данные прописываются тоже на этом же PDF!

Важно мне не нужно создавать новый PDF, мне нужно дополнить существующий новыми данными!

По каким критерием генерится код я расскажу отдельно там ерунда!

очень жду специалиста в этой области!