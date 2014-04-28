Создать Штрих код и вклеить на готовый PDF

Требуется написать простое приложения для Вконтакте и Фейсбука. Приложение должно предлагать пользователю лайкнуть страницу в той или иной соцсети и проверять, лайкнули ли. Полный аналог функциональности http://www.kercher.ru/take-discount.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго время суток господа программисты,
далее описанная задача нуждается в знаниях PHP или Python и создания точнее обработки PDF файлов с штрих кодами (Баркод). Подробней:
Глазами пользователя:
1. Есть готовый PDF Файл с данными, его надо дополнить штрих кодом и добавить пару строчек!
2. Заливаем этот PDF Файл и указываем данные в поля
3. На основе введенных данных генерируется Штрих Код (Бар-код, Тип кода: Code 25 Interleaved) и лепится на залитый документ. Указанные данные прописываются тоже на этом же PDF!
Важно мне не нужно создавать новый PDF, мне нужно дополнить существующий новыми данными!
По каким критерием генерится код я расскажу отдельно там ерунда!
очень жду специалиста в этой области!
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