Скрипт через прокси сервер

Нужен скрипт парсинга данных из API SpyWords. Только PHP+MySQL. ТЗ прилагаю. Жду точной оценки с временем и ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется скрипт-парсер на PHP. Необходимо реализовать работу этото парсера через прокси. Готовы использовать платные прокси (посоветуйте).
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