Форма заявки с экспортом, доработка. (PHP, JS)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки140 просмотров
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Необходима форма в 5-8 полей для подачи заявки с сайта.

В дальнейшем заявка с данными будет передана с помощью xml на сервер. Сам скрипт отправки заявки ГОТОВ, нужна лишь форма для этой заявки и необходимо связать ее со скриптом и все отладить.

Важный момент - одно из полей: e-mail не будет передаваться на сервер, а данные по нему, а также имя должны записываться в txt файл в папке со скриптом.

Форма будет работать с сайтом на MODx, возможно, необходима будет мелкая консультация в установке (но вряд-ли). Также при использовании каких-то css библиотек для формы прошу учесть, что названия стилей могут конфликтовать с дизайном сайта.

Прошу писать свои предложения.

PHP
10 лет назад
Skavr
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
10 лет назад
$22
1 день
Спасибо
Спасибо за интересную задачу.
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