Форма заявки с экспортом, доработка. (PHP, JS)

Требуется написать простое приложения для Вконтакте и Фейсбука. Приложение должно предлагать пользователю лайкнуть страницу в той или иной соцсети и проверять, лайкнули ли. Полный аналог функциональности http://www.kercher.ru/take-discount.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима форма в 5-8 полей для подачи заявки с сайта.
В дальнейшем заявка с данными будет передана с помощью xml на сервер. Сам скрипт отправки заявки ГОТОВ, нужна лишь форма для этой заявки и необходимо связать ее со скриптом и все отладить.
Важный момент - одно из полей: e-mail не будет передаваться на сервер, а данные по нему, а также имя должны записываться в txt файл в папке со скриптом.
Форма будет работать с сайтом на MODx, возможно, необходима будет мелкая консультация в установке (но вряд-ли). Также при использовании каких-то css библиотек для формы прошу учесть, что названия стилей могут конфликтовать с дизайном сайта.
Прошу писать свои предложения.
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