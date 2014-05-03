MySQL перевод в другой регистр: Помощь

1. Требуется перевести все ЗАГЛАВНЫЕ слова в строке в такой вид, чтобы только первая буква была заглавная.

в таблице `node_revisions` колонка "title"

Например:

Инверсионный стол OPTIFIT ALBA NQ-3300

*Инверсионный стол складной **OPTIFIT **ALBA NQ-3300* Инверсионный стол ALBA NQ-3300 – тренажер, предназначенный для занятий инверсионной терапией, которая осуществляется путем виса вниз головой и приводит к улучшению состояния здоровья, к устранению (снижению) болей в спине, улучшению кровообращения, повышению работоспособности лимфатической системы и повышению иммунитета.

Нужно чтобы получилось:

Инверсионный стол Optifit Alba Nq-3300

*Инверсионный стол складной **Optifit **Alba Nq-3300* Инверсионный стол ALBA NQ-3300 – тренажер, предназначенный для занятий инверсионной терапией, которая осуществляется путем виса вниз головой и приводит к улучшению состояния здоровья, к устранению (снижению) болей в спине, улучшению кровообращения, повышению работоспособности лимфатической системы и повышению иммунитета.

Вот запрос. Он переводит абсолютно все заглавные в маленькие, без учета того ЗАГЛАВНЫМИ пишется слово полностью, либо Заглавная только первая буква в слове. Нам нужен только учет первого условия.

UPDATE `node_revisions` SET

`title` = CONCAT(

UPPER(LEFT(`title`, 1)),

SUBSTRING(

LOWER(`title`), 2, CHAR_LENGTH(`title`) - 1

)

);