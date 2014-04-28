Работы по интернет магазину на opencart

Сайт - http://412961.oleggrup.web.hosting-test.net/

1. добавить возможность отображения в горизонтальном меню – четырех уровненного меню категорий отображение его должно быть как тут http://bomba.if.ua/ только на 4 уровня

2. Боковое меню должно работать как тут только на четыре уровня вложений http://inter.if.ua/category/1/

и отображаться на главной

3. При оформление заказа, если пользователь выбирает доставку чтобы цена автоматически увеличивалась с учетом доставки или других способов доставки

4. Способы доставки такие как тут: http://bomba.if.ua/

4. сделать быструю покупку как тут http://bomba.if.ua/product/85518/

6. Настроить ТОП продаж как тут http://bomba.if.ua Под топом продаж сделать вывод уцененных товаров

7. Сделать возможность в админке или еще где нибудь добавлять наценку в процентах на каждую категорию товаров отдельно категорий примерно всего будет 200 +-100

8. Сделать AJAX поиск как тут http://inter.if.ua/category/1/

Оплата яндекс деньгами или на карту приватбанка для Украины

Оплата по факту выполненной работы или по пунктам отдельно

Бюджет 1800 руб.