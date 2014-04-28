Работы по интернет магазину на opencart

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок221 просмотр
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Сайт - http://412961.oleggrup.web.hosting-test.net/

1. добавить возможность отображения в горизонтальном меню – четырех уровненного меню категорий отображение его должно быть как тут http://bomba.if.ua/ только на 4 уровня

2. Боковое меню должно работать как тут только на четыре уровня вложений http://inter.if.ua/category/1/

и отображаться на главной

3. При оформление заказа, если пользователь выбирает доставку чтобы цена автоматически увеличивалась с учетом доставки или других способов доставки

4. Способы доставки такие как тут: http://bomba.if.ua/

4. сделать быструю покупку как тут http://bomba.if.ua/product/85518/

6. Настроить ТОП продаж как тут http://bomba.if.ua Под топом продаж сделать вывод уцененных товаров

7. Сделать возможность в админке или еще где нибудь добавлять наценку в процентах на каждую категорию товаров отдельно категорий примерно всего будет 200 +-100

8. Сделать AJAX поиск как тут http://inter.if.ua/category/1/

Оплата яндекс деньгами или на карту приватбанка для Украины

Оплата по факту выполненной работы или по пунктам отдельно

Бюджет 1800 руб.

OpenCart
10 лет назад
oleggrup
Олег 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад