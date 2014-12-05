Нужно подключить эффект рандом-смены картинок JS

$50
Веб-программированиеЗавершен12 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна рандомная смена изображений на html-странице. Картинки меняются с равным промежутком времени по очереди, никогда не происходит смена двух или более картинок в одно время, никогда не бывает 2 одинаковых картинок на поле.

Картинка до изменения выбирается рандомно и квадрат смены (где и какая картинка) тоже выбирается рандомно.

Интервал смены 4-5 сек. Т.е. есть начальная картина -> плавно уходит -> плавно появляется другая.

Сама смена происходит наверное за 1-2 сек.

Эфффект начинает свою работу автоматически, без дополнительных действий. Открыл страницу - уже работает этот эффект.

Бюджет до 1500 рублей.

10 лет назад
auStern
33 годаИталия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Вроде все нормально...
Вроде все нормально...