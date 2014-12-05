Нужно подключить эффект рандом-смены картинок JS

Нужна рандомная смена изображений на html-странице. Картинки меняются с равным промежутком времени по очереди, никогда не происходит смена двух или более картинок в одно время, никогда не бывает 2 одинаковых картинок на поле.

Картинка до изменения выбирается рандомно и квадрат смены (где и какая картинка) тоже выбирается рандомно.

Интервал смены 4-5 сек. Т.е. есть начальная картина -> плавно уходит -> плавно появляется другая.

Сама смена происходит наверное за 1-2 сек.

Эфффект начинает свою работу автоматически, без дополнительных действий. Открыл страницу - уже работает этот эффект.

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