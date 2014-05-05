Починить сайт (asp)

Программирование слайдера, состоящего из неопределенного числа изображений. Слайдер скроллится при наведении мыши в сторону. Каждая картинка - ссылка, ведущая на какую-то страницу. Управление содержанием слайдера должно осуществляться через
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не работает сайт, выдается на главной
Server Error in '/' Application.
String was not recognized as a valid DateTime.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.
Адрес сайта — во вложенном файле
Интересует стоимость и срок, желательно быстрее
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Сайт - http://412961.oleggrup.web.hosting-test.net/ 1. добавить возможность отображения в горизонтальном меню – четырех уровненного меню категорий отображение его должно быть как тут http://bomba.if.ua/ только на 4 уровня 2. Боковое меню должно работать как тут только на четыре уровня ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна рандомная смена изображений на html-странице. Картинки меняются с равным промежутком времени по очереди, никогда не происходит смена двух или более картинок в одно время, никогда не бывает 2 одинаковых картинок на поле. Картинка до ...Завершен10 лет назад
- $100
Имеется скрипт-парсер на PHP. Необходимо реализовать работу этото парсера через прокси. Готовы использовать платные прокси (посоветуйте).Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт парсинга данных из API SpyWords. Только PHP+MySQL. ТЗ прилагаю. Жду точной оценки с временем и ценой.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать оповещение или возможность организовывать IFRAME в приложении Вконтакте Для участников.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходима форма в 5-8 полей для подачи заявки с сайта. В дальнейшем заявка с данными будет передана с помощью xml на сервер. Сам скрипт отправки заявки ГОТОВ, нужна лишь форма для этой заявки и необходимо связать ...Завершен10 лет назад
Суть задания: есть php-конструкция (ротация баннера), которую необходимо вставить в html-файл (шапка форума). Работа на 5 минут, жду заявки с прайсом на работу.Завершен10 лет назад
1. Требуется перевести все ЗАГЛАВНЫЕ слова в строке в такой вид, чтобы только первая буква была заглавная. в таблице `node_revisions` колонка "title" Например: Инверсионный стол OPTIFIT ALBA NQ-3300 *Инверсионный стол складной **OPTIFIT **ALBA NQ-3300* Инверсионный стол ALBA NQ-3300 – ...Завершен10 лет назад
Разработка плагина для WordPress, позволяющего загружать изображения в Flickr через Media Manager. Подробности в документе: https://docs.google.com/document/d/1xDBHMocWG26Em4BQ6J4f_jlHlbziht95bqLj2Us0JMM/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад