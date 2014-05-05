Починить сайт (asp)

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки152 просмотра
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Не работает сайт, выдается на главной

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Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.

Адрес сайта — во вложенном файле

Интересует стоимость и срок, желательно быстрее

10 лет назад
romiuscenterus
Ирина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
korchak-it
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Оперативно, качественно, с объяснением. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Все совместная работа прошла очень оперативно и качественно.