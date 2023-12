Починить сайт (asp)

Не работает сайт, выдается на главной

Server Error in '/' Application.

String was not recognized as a valid DateTime.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.

Адрес сайта — во вложенном файле

Интересует стоимость и срок, желательно быстрее