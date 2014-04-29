JS программер

Веб-программированиеЗакрытнет заявок87 просмотров
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Привет всем!

Нужен опытный JS программист. Постоянно требуются мелкие и не очень доработки по сайту. Уже был подходящий человек, но он пропал и не отвечает.

Оставляйте скайпы. Нужно будет обсудить голосом.

10 лет назад
colseo
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад