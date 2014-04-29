Не работает сайт, выдается на главной Server Error in '/' Application. String was not recognized as a valid DateTime. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт соцсеть на основе любого бесплатного движка или фреймворка, например, instant cms /YII и пр. Модули: регистрация, личные данные, фото, добавить в друзья, голосование/рейтинги через смс/емайл с разбивкой по географии, подарки юзерам на аватарку. Верстка есть. Подробности лично. Срок 1,5-2 мес, оплата - в пределах 1000 долл, обсуждать можно индивидуально после обсуждения полной задачи.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Привет всем! Нужен опытный JS программист. Постоянно требуются мелкие и не очень доработки по сайту. Уже был подходящий человек, но он пропал и не отвечает. Оставляйте скайпы. Нужно будет обсудить голосом.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимы некоторые правки Исправить меню категорий на jQuery: Исправить всплывающее окно “Заказать звонок” Добавить логотипы ПС Робокассы в подвал сайта Подключить плагин на JQuery для увеличения изображений товара Отредактировать вкладки в карточке товара Бюджет 500 р.Завершен10 лет назад
Программирование слайдера, состоящего из неопределенного числа изображений. Слайдер скроллится при наведении мыши в сторону. Каждая картинка - ссылка, ведущая на какую-то страницу. Управление содержанием слайдера должно осуществляться черезЗавершен10 лет назад
- $50
Сайт - http://412961.oleggrup.web.hosting-test.net/ 1. добавить возможность отображения в горизонтальном меню – четырех уровненного меню категорий отображение его должно быть как тут http://bomba.if.ua/ только на 4 уровня 2. Боковое меню должно работать как тут только на четыре уровня ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна рандомная смена изображений на html-странице. Картинки меняются с равным промежутком времени по очереди, никогда не происходит смена двух или более картинок в одно время, никогда не бывает 2 одинаковых картинок на поле. Картинка до ...Завершен10 лет назад
- $100
Имеется скрипт-парсер на PHP. Необходимо реализовать работу этото парсера через прокси. Готовы использовать платные прокси (посоветуйте).Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт парсинга данных из API SpyWords. Только PHP+MySQL. ТЗ прилагаю. Жду точной оценки с временем и ценой.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать оповещение или возможность организовывать IFRAME в приложении Вконтакте Для участников.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад