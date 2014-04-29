Доработка сайта на Битриксе

1. Подкорректировать вывод на сайте "хлебных крошек". Они уже реализованы на сайте, но при разработке были допущены ошибки программирования, которые необходимо исправить.

2. На главной странице сайта ограничить размеры блоков вывода информации. В данный момент нет ограничения контейнера информации, в результате при введение текста, он "съезжает" вниз.

3. Исправить недоработки корзины на сайте. В корзине на сайте при изменении количества товара после редактирования не осуществляется пересчет количества товара.

Ошибка по инфо-блокам proficosmetics.com/

Ошибка по хлебным крошкам proficosmetics.com/brends...

Ошибка корзины proficosmetics.com/cart/