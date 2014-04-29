Доработка сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Подкорректировать вывод на сайте "хлебных крошек". Они уже реализованы на сайте, но при разработке были допущены ошибки программирования, которые необходимо исправить.

2. На главной странице сайта ограничить размеры блоков вывода информации. В данный момент нет ограничения контейнера информации, в результате при введение текста, он "съезжает" вниз.

3. Исправить недоработки корзины на сайте. В корзине на сайте при изменении количества товара после редактирования не осуществляется пересчет количества товара.

Ошибка по инфо-блокам proficosmetics.com/

Ошибка по хлебным крошкам proficosmetics.com/brends...

Ошибка корзины proficosmetics.com/cart/

10 лет назад
aventa-nsk
Татьяна 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Починить сайт (asp)

    Не работает сайт, выдается на главной Server Error in '/' Application. String was not recognized as a valid DateTime. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт-соцсеть

    $1000

    Сделать сайт соцсеть на основе любого бесплатного движка или фреймворка, например, instant cms /YII и пр. Модули: регистрация, личные данные, фото, добавить в друзья, голосование/рейтинги через смс/емайл с разбивкой по географии, подарки юзерам на аватарку. ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить скрипт ( гмт время )

    Нужно исправить скрипт. скрипт считывает данные календаря с другого сайта, сбилось время при переведении часов. не первый раз, несколько раз меняли но походу кривыми руками. http://inforex.az/az/calendar.php календарь тут береться отсюда http://www.forexfactory.com/calendar.php

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • JS программер

    Привет всем! Нужен опытный JS программист. Постоянно требуются мелкие и не очень доработки по сайту. Уже был подходящий человек, но он пропал и не отвечает. Оставляйте скайпы. Нужно будет обсудить голосом.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимы небольшие правки на NetCat

    Добрый день. Необходимы некоторые правки Исправить меню категорий на jQuery: Исправить всплывающее окно “Заказать звонок” Добавить логотипы ПС Робокассы в подвал сайта Подключить плагин на JQuery для увеличения изображений товара Отредактировать вкладки в карточке товара Бюджет 500 р.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Js-слайдер

    Программирование слайдера, состоящего из неопределенного числа изображений. Слайдер скроллится при наведении мыши в сторону. Каждая картинка - ссылка, ведущая на какую-то страницу. Управление содержанием слайдера должно осуществляться через

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работы по интернет магазину на opencart

    $50

    Сайт - http://412961.oleggrup.web.hosting-test.net/ 1. добавить возможность отображения в горизонтальном меню – четырех уровненного меню категорий отображение его должно быть как тут http://bomba.if.ua/ только на 4 уровня 2. Боковое меню должно работать как тут только на четыре уровня ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно подключить эффект рандом-смены картинок JS

    $50

    Нужна рандомная смена изображений на html-странице. Картинки меняются с равным промежутком времени по очереди, никогда не происходит смена двух или более картинок в одно время, никогда не бывает 2 одинаковых картинок на поле. Картинка до ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад