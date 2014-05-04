2 мелкие правки на сайте PHP+MYSQL

$25
Веб-программированиеЗавершен3 заявки155 просмотров
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В приложении список ссылок,товары которые с админки почему то ушли при удалении а на сайте остались:,необходимо удалить их из базы. + Вернуть возможность сортировки товаров смотрите принтскри и приложение.

http://clip2net.com/s/i3hqgA

PHPMySQL
10 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
mrGracer
Сергей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
53 отзыва
10 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела ! Оперативно справился с поставленной задачей !
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