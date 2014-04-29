Drupal сайт. Необходимо исправить ошибку в тексте

Доработки на сайте http://416307.oleggrup.web.hosting-test.net/ 1. Сделать подсветку и выделении при наведение на ссылки и список объектов при переходе в объект со слайдов на главной и самих объектов нужно чтобы подсвечивалось меню в котором объект находится как тут: ...