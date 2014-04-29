Drupal сайт. Необходимо исправить ошибку в тексте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Грамматическая ошибка в тексте. Необходимо ее исправить.

Drupal
10 лет назад
Walter406
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад