Парсер сайта в Excel (продвинутый)

Сделать почтовую форму дистанционного обучения Макет находится по адресу: lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109 или в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)" С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ...
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Добрый вечер!
Необходимо написать парсер, достаточно продвинутый.
Вот пример товара http://www.acewholesalehandbags. точка ком/Georgia-high-cla-emboing-genuine-leather-shoulder-bag-JC0703-p2748.html
Необходимо парсить - первое слово описания (Georgia), артикул - последнее слово описания (JC0703), вес - Weight : 2 Kg, Цвет - Color (нажимая на цвет, меняется цвет товара, нужно что бы в отдельную папку, названную по артикулу копировались эти фото, и каждому файлу присваивалось имя по соответствующему цвету). Названия цветов (в данном примере Bronze, Plum, Blue, Black, Silver grey) должны так же помещаться в ячейку соответствующего артикула. Так же нужно парсить описание (Product Description) и фотографии ниже модели.
Все это в Excel файл и отдельную папку, названную именем артикула (для фото)
Жду ваше предложение с ценой и сроками.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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