Парсер сайта в Excel (продвинутый)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
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Добрый вечер!

Необходимо написать парсер, достаточно продвинутый.

Вот пример товара http://www.acewholesalehandbags. точка ком/Georgia-high-cla-emboing-genuine-leather-shoulder-bag-JC0703-p2748.html

Необходимо парсить - первое слово описания (Georgia), артикул - последнее слово описания (JC0703), вес - Weight : 2 Kg, Цвет - Color (нажимая на цвет, меняется цвет товара, нужно что бы в отдельную папку, названную по артикулу копировались эти фото, и каждому файлу присваивалось имя по соответствующему цвету). Названия цветов (в данном примере Bronze, Plum, Blue, Black, Silver grey) должны так же помещаться в ячейку соответствующего артикула. Так же нужно парсить описание (Product Description) и фотографии ниже модели.

Все это в Excel файл и отдельную папку, названную именем артикула (для фото)

Жду ваше предложение с ценой и сроками.

10 лет назад
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
mavrinv
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$65
1 день
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Очень положительный и приятный человек. Хороший заказчик. Четко рассказал, что хочет в результате. В результате все довольны, оплата мгновенно! Спасибо, Александр! Обращайтесь еще. С праздником! С уважением, Вячеслав
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