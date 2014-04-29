Нужно создать калькулятор - для натяжных потолков.

Поля для ввода - длина, ширина. ( высчитывается площадь и умножается на вид потолка.) их 4

Но нужно еще сделать правила ( их 6 ) то есть если от 1 до 15 площадь, то цена одна, от 15 до 12 вторая. и так 6 параметров.

+ считается периметр.

Кто может сделать сейчас?