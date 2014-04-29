Сделать почтовую форму дистанционного обучения Макет находится по адресу: lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109 или в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)" С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ...
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Нужно создать калькулятор - для натяжных потолков.
Поля для ввода - длина, ширина. ( высчитывается площадь и умножается на вид потолка.) их 4
Но нужно еще сделать правила ( их 6 ) то есть если от 1 до 15 площадь, то цена одна, от 15 до 12 вторая. и так 6 параметров.
+ считается периметр.
Кто может сделать сейчас?
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