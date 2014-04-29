Подккоректировать меню на Jquery

$50
Веб-программированиеЗавершен10 заявок182 просмотра
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Нужно подкорректировать меню на Jquery.

jQuery
10 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Спасибо! Очень помогли, все сделали очень быстро в отличии от большинства!
Великолепный заказчик. Максим умеет четко поставить задачу для дальнейшей реализации исполнителю. Себя проявил как честный и порядочный человек, оплату произвел незамедлительно. Рекомендую для дальнейших сделок!
geniuz05
Бахтиёр 
37 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать приятно