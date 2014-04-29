Доработки портала на Yii

Для доработки стоматологического портала http://topdent.ru (Yii 1.1.12 + Twig), расширения функционала и внедрения новых фич, а также исправления некоторых багов требуется программист. Работа с backend и frontend. Для реализации некоторых фич понадобится знание Javascript/JQuery.

На данный момент требуется выполнение работы по ТЗ из 13 пунктов - https://docs.google.com/document/d/1rGPVgNAuQx6g2kOYoaXyOVJd9lBjZLtu3tHw7sUmUCM/edit?usp=sharing (для более точной оценки даю в админку)

Небольшое уточнение: ищется именно программист-фрилансер, не студии, не агентства, не команды и т. п.