Почтовая форма дистанционного обучения

Для доработки стоматологического портала http://topdent.ru (Yii 1.1.12 + Twig), расширения функционала и внедрения новых фич, а также исправления некоторых багов требуется программист. Работа с backend и frontend. Для реализации некоторых фич понадобится знание Javascript/JQuery. На данный ...
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Сделать почтовую форму дистанционного обучения
Макет находится по адресу:
lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109
или
в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)"
С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ответами)
С соответствующими настройками (по отметкам {отметки может ставить только учитель}, удалению, сохранению)
К каждому вопросу и ответу - всплывающая подсказка (основное содержание вопроса и ответа, с изображениями в виде отдельной подсказки)
Должна присутствовать возможность вставки в письмо изображений
С объяснением принципа переписки (как отсылать и вставлять изображение)
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