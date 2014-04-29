Почтовая форма дистанционного обучения

Сделать почтовую форму дистанционного обучения

Макет находится по адресу:

lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109

или

в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)"

С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ответами)

С соответствующими настройками (по отметкам {отметки может ставить только учитель}, удалению, сохранению)

К каждому вопросу и ответу - всплывающая подсказка (основное содержание вопроса и ответа, с изображениями в виде отдельной подсказки)

Должна присутствовать возможность вставки в письмо изображений

С объяснением принципа переписки (как отсылать и вставлять изображение)