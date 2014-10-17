Исправить ошибку в работе сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки113 просмотров
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Необходимо найти и исправить ошибку в работе формы обратной связи (раздел контакты) и в процессе оформления заказа (заказы оформленные через корзину не приходят в почтовый ящик)

www.babydoll-shop.ru

10 лет назад
alena2626
Алена 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
aleksandern
Мельников 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
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