Изменить домашнюю страницу на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
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На сайте http://sochimediastar.ru/ нужно изменить главную страницу. Вместо то, что сейчас, поставить вот эту http://fh7938qt.bget.ru/ (прошу не обращать внимания на дизайн).

!ВНИМАНИЕ!

Над сайтом работали три программиста и ни один не захотел делать домашнюю страницу, аргументируя тем, что на сайте CMS самописная и разбираться в чужом коде никто из них не хочет (возможно возникли какие-либо другие трудности).

Прошу оставлять заявки специалистов максимально уверенных в своих способностях, чтогбы не было ситуации, описанной выше.

Предлагайте бюджет и сроки. Будем оговаривать =)

10 лет назад
hardmeru
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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