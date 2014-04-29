Изменить домашнюю страницу на сайте

На сайте http://sochimediastar.ru/ нужно изменить главную страницу. Вместо то, что сейчас, поставить вот эту http://fh7938qt.bget.ru/ (прошу не обращать внимания на дизайн).

!ВНИМАНИЕ!

Над сайтом работали три программиста и ни один не захотел делать домашнюю страницу, аргументируя тем, что на сайте CMS самописная и разбираться в чужом коде никто из них не хочет (возможно возникли какие-либо другие трудности).

Прошу оставлять заявки специалистов максимально уверенных в своих способностях, чтогбы не было ситуации, описанной выше.

Предлагайте бюджет и сроки. Будем оговаривать =)