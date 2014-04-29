Программная часть агрегатора вакансий через XML фи

Сделать почтовую форму дистанционного обучения Макет находится по адресу: lexres-vshdo.ucoz.ru/index/pochtovaja_forma/0-109 или в меню "Контакты" ... "Почтовая форма обучения (образец письма)" С добавление тем и разделов (по названию [ + и - ] должна сворачиваться или разворачиваться форма с вопросами и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, сделать агрегатор вакансий с job сайтов (поисковик) или возможно у вас какие-то уже наработки (дизайн+верстка будет наша). Разработка на PHP+MySQL.
Смысл простой, вбиваю "менеджер по продажам", выбираю город и у меня выборка по всех job порталам, где данная вакансия присутствует.
Загрузка вакансий будет происходить через XML feed. То есть напрямую парсить ничего не нужно. Данные фиды по нашему образцу заполняют job сайты. Есть примеры готовые, в личку могу показать.
В принципе, как вы поняли ничего сложного.
Навороты и функциии все обсуждается отдельно. Сейчас нужен программист с прямыми руками, который возьмет на себя ф-ции по разработке от нуля и по всей стадии жизни проекта.
Проект будет разбиты на этапы - основный ф-ционал+дополнительные возможности. Оплата сдельная по каждому этапу. Возможны WM или СБР.
Примеры:
и т.д.
Командам и агентствам не беспокоить.
Более детальная информация для оценки своих сил отправляю в личку.
- Похожие заказы
- $25Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте http://sochimediastar.ru/ нужно изменить главную страницу. Вместо то, что сейчас, поставить вот эту http://fh7938qt.bget.ru/ (прошу не обращать внимания на дизайн). !ВНИМАНИЕ! Над сайтом работали три программиста и ни один не захотел делать домашнюю страницу, аргументируя тем, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть под основным фото слайдер миниатюр дополнительных фото http://demet.com.ua/ru/online-marketing/elektroinstrument-sparky/nasadka-nozhnitsy-na-drel-sparky-np-1-8-detail.html При прокрутке на последнее фото справа или слева стрелка слайдера должна становиться светлее таким образом указывая, что дальше фото заканчиваются, чтобы пользователь зря не щелкалЗавершен10 лет назад
Необходимо найти и исправить ошибку в работе формы обратной связи (раздел контакты) и в процессе оформления заказа (заказы оформленные через корзину не приходят в почтовый ящик) www.babydoll-shop.ruЗавершен10 лет назад
- $150
Нужно написать яваскрипт проверки защиты от ботов и плохих посетителей. ТЗ и хитрые яваскрипты (на основе которых делаются проверки) предоставляются по запросу. Нужно их протестировать на разных версиях браузеров. Отобрать рабочее, распределить на каких версиях браузеров ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер! Необходимо написать парсер, достаточно продвинутый. Вот пример товара http://www.acewholesalehandbags. точка ком/Georgia-high-cla-emboing-genuine-leather-shoulder-bag-JC0703-p2748.html Необходимо парсить - первое слово описания (Georgia), артикул - последнее слово описания (JC0703), вес - Weight : 2 Kg, Цвет - Color (нажимая ...Завершен10 лет назад
На довольно старом сайте на вордпресс после очередного обновления версии перестало отображаться поле для ввода комментариев. Причем старые комментарии отображаются, а оставить новый - возможности нет. Пример записи со старыми комментариями и отсутствием поля для ввода ...Завершен10 лет назад
Перестал работать поиск аудио с ВК, нужно срочно возобновить работу. Нужен человек с опытом работы с api vk. Детали при дальнейшем общении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать калькулятор - для натяжных потолков. Поля для ввода - длина, ширина. ( высчитывается площадь и умножается на вид потолка.) их 4 Но нужно еще сделать правила ( их 6 ) то есть если от 1 ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно подкорректировать меню на Jquery.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен10 лет назад