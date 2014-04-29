Программная часть агрегатора вакансий через XML фи

Необходимо, сделать агрегатор вакансий с job сайтов (поисковик) или возможно у вас какие-то уже наработки (дизайн+верстка будет наша). Разработка на PHP+MySQL.

Смысл простой, вбиваю "менеджер по продажам", выбираю город и у меня выборка по всех job порталам, где данная вакансия присутствует.

Загрузка вакансий будет происходить через XML feed. То есть напрямую парсить ничего не нужно. Данные фиды по нашему образцу заполняют job сайты. Есть примеры готовые, в личку могу показать.

В принципе, как вы поняли ничего сложного.

Навороты и функциии все обсуждается отдельно. Сейчас нужен программист с прямыми руками, который возьмет на себя ф-ции по разработке от нуля и по всей стадии жизни проекта.

Проект будет разбиты на этапы - основный ф-ционал+дополнительные возможности. Оплата сдельная по каждому этапу. Возможны WM или СБР.

Примеры:

jobijoba.ru

joobs.ru

rabota.mitula.ru

ru.trovit.com/rabota

simplyhired.ru

rabota.yandex.ru

trud.com

careerjet.ru

indeed.com

и т.д.

Командам и агентствам не беспокоить.

Более детальная информация для оценки своих сил отправляю в личку.