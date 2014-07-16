Доделать функционал для лэндинга (JS, PHP, CSS)

Приветствую.

Есть сверстанный лэндинг http://pole-pole.ru/apl/ к которому надо прикрутить стандартный функционал - качественно и быстро.

Что надо доделать:

- Плавный скролл по клику из меню до каждой категории

- По кнопке "Заказать звонок" - форма обратного звонка, отправка данных на почту ajax.

- Кнопка "Заказать ..." - форма заказа услуги - отправка данных на почту

- Две галереи портфолио работ. Скролл по кнопкам, по клику увеличение в лайтбоксе.

- Отзывы - скролл по кнопкам.

Формы заказа звонка, и заказа услуги будут предоставлены в сверстанном виде, миниатюры и картинки для галереи. CMS не нужна, только код - грамотная имплементация, валидность, кроссбраузерность, работоспособность функционала на iPad.