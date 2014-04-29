Расшифорвать файл ionCube

Приветствую. Есть сверстанный лэндинг http://pole-pole.ru/apl/ к которому надо прикрутить стандартный функционал - качественно и быстро. Что надо доделать: - Плавный скролл по клику из меню до каждой категории - По кнопке "Заказать звонок" - форма обратного звонка, отправка данных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно полностью расшифровать файлы модуля закодированные в ionCube (привязка к домену).
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