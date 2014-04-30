Доработать проект на Instant CMS

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется поцепить новую верстку (страниц около 30) и доработать кастомный функционал, в основном во фронтэнде. Задача срочная. Детали вышлю лично. Нужно хорошо знать движок и разбираться в коде, написанном до вас.

10 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Обновление цен в интернет-магазине

    $50

    Здравствуйте! В интернет-магазине необходимо сделать обновление цен и остатков товара и добавить к каждому товару вес. Вес необходим для расчета доставки. Магазин на Prestashop. Примерное количество товаров 8000-10 000. Обновление должно происходить с сайта поставщика. Каждые 20 ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать скрипт API rootpanel

    Требуется доработать скрипт по регистрации доменов по средствам api rootpanel: - сделать графический интерфейс - возможность создания различных профилей - возможность регистрации нескольких доменов сразу Жду ваши цены и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Синхронизация с 1С:Отель

    $100

    Нужна скорее платная консультация, чем непосредственная разработка. Имеется установленный на локальном сервере 1С:Отель, к нему есть доступ через интернет. Также на локальном сервере установлен wifi хотспот с веб-интерфейсом. Ес-но, у него также есть доступ в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать попап

    Здравствуйте. Есть лендинг, есть сверстанный попап. Необходимо чтобы через n секунд после того как человек зашел на сайт открывался попап, в попапе форма ввода мыла. После ввода мыла и нажатия на кнопку должно происходить взаимодействие со ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программисты

    Я представляю компанию Globalstar Interactive (www.globalstar.gr) Местонахождение компании Греция Афины. Mы ищем программистов способных помочь, удаленно, осуществлению наших проeктов Essential Skills: CSS3, HTML5, PHP, MySQL, JAVASCRIPT, AJAX, BOOTSTRAP Specialized in: JOOMLA LATEST VERSION, VIRTUMART 2, DRUPAL, OPENCART если вам ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить сайт для корректной работы utm-меток

    Есть сайт на простой php файловой cms (YuCMS: http://yucms.ru/) при прописывании utm меток для Google Analytics - страницы не отображаются ("такой страницы нет") - необходимо разобраться в чем причина и откорректировать работу сайта с utm метками

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать функционал для лэндинга (JS, PHP, CSS)

    $30

    Приветствую. Есть сверстанный лэндинг http://pole-pole.ru/apl/ к которому надо прикрутить стандартный функционал - качественно и быстро. Что надо доделать: - Плавный скролл по клику из меню до каждой категории - По кнопке "Заказать звонок" - форма обратного звонка, отправка данных ...

    PHPCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад