Доработать скрипт API rootpanel

Веб-программированиеЗавершен3 заявки90 просмотров
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Требуется доработать скрипт по регистрации доменов по средствам api rootpanel:

- сделать графический интерфейс

- возможность создания различных профилей

- возможность регистрации нескольких доменов сразу

Жду ваши цены и сроки.

10 лет назад
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
scoret
Никита 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Заказывал php-скрипт. Сотрудничеством с Никитой остался очень доволен. Все сделано очень качественно и быстро. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Доволен сотрудничеством.
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