Установка формы оплаты payeer

Нужно установить на сайт (Joomla 2.5.17) прием платежей через https://payeer.com

На сайте делаем на определенной странице форму оплаты, в ней три поля:

1. Номер заявки

2. ФИО

3. Сумма в евро

Кнопка "Оплатить".

Клиент нажимает кнопку и попадает на сайт системы для оплаты.

Прошу отписываться в тендере только тех у кого есть опыт работы с установкой https://payeer.com