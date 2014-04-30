Переделать сайт на друпал

Есть сайт на wordpress

Переделать на drupal

Необходимо выполнить две задачи:

1. Есть PSD макеты, надо сделать верстку, на основе их внести доработки на существующий сайт (верстка, стили, структура) и новые разделы, меню.

2. Сделать виртуальный конструктор для товаров, где можно выбирать цвета, рисунки товара, а пользователь видит различные комбинации решений благодаря наложению друг на друга фото слоев с прозрачностью.

Подробнее тз во вложении

Работа по проекту будет начата после завершения сделки сервисом БС №27499 и поступления средств исполнителю на кошелек R220977457533 по Договору №14425