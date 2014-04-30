Технические работы по сайту

необходимо провести работы по сайту на wp по внедрению желательно всех рекомендаций гугла и яндекса для веб местеров + почистить и облегчить код от шаблонов и wp

+ оптимизация шаблона- сайта под разные размеры монитора и браузеры!!!!

в от что приходит на ум про советы вебмастерам(не специалист, что вспомнил)

1) структурированные данные гугл https://developers.google.com/custom-search/docs/structured_data?csw=1

2) яндекс быстрые ссылки http://help.yandex.ru/webmaster/search-results/quick-links.xml#1110941

3) социальные ссылки http://help.yandex.ru/webmaster/search-results/social-links.xml

4) микроразметки гугл и яндекс

5) оптимизация скорости загорузки (вроде ок но мало ли какие требования)

и прочее прочее прочее

предлагайте какие технические работы могу помочь в правильной работе с поисковиками