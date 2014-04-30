Настроить аналитику

Нужна скорее платная консультация, чем непосредственная разработка. Имеется установленный на локальном сервере 1С:Отель, к нему есть доступ через интернет. Также на локальном сервере установлен wifi хотспот с веб-интерфейсом. Ес-но, у него также есть доступ в ...