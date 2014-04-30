Закончить проект на Kohana

Веб-программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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Не успеваю разобраться со своими проектами, поэтому нуждаюсь в разработчике, который "дружит" с фреймворком Kohana 3.2 + Twitter Bootstrap.

Все расскажу, покажу, объясню. Объем работы на 3-5 дней.

Прошу не считать дискриминацией, но предпочитаю работать с программистами мужского пола.

10 лет назад
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад